Windows 10: Alte Software wird unscharf oder zu klein dargestellt

Öffnen Sie den Ordner, der die Hauptprogrammdatei der betroffenen Software enthält. Den finden Sie am einfachsten so: Klicken Sie auf Start und beginnen Sie den Programmnamen einzutippen. Klicken Sie das Programm an und wählen Sie Dateispeicherort öffnen.

Falls nur Verknüpfungen angezeigt werden, klicken Sie die Programmverknüpfung an, drücken Sie Alt+Enter zum Öffnen der Eigenschaften und klicken Sie im Reiter Verknüpfung auf Dateipfad öffnen. Jetzt gelangen Sie zum Programm-Ordner, der die ausführbaren und sonstigen Dateien der Anwendung enthält. Die Hauptprogrammdatei ist bereits markiert. Klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie Eigenschaften. Wechseln Sie in den Reiter Kompatibilität.

Es gibt einige Einstellungen, die Sie durchprobieren können. Das eine ist der Kompatibilitätsmodus, etwa, wenn die Anwendung noch für Windows XP geschrieben wurde. Der lässt sich aktivieren und die kompatible Windows-Version im Aufklappmenü wählen. Das hat aber oft kaum Auswirkungen auf die Anzeige. Bei Anwendungen aus der computermässigen Steinzeit kann es helfen, die Anzahl Farben zu reduzieren oder die Anwendung in der sehr niedrigen VGA-Bildschirmauflösung (640×480) laufen zu lassen. Beides wäre aber für die meisten Anwendungen weit übers Ziel hinausgeschossen.

Handelt es sich um ein Spiel, das der Grafikkarte über Gebühr einheizt, kann es helfen, die Vollbildoptimierungen zu deaktivieren.

Doch all dies dürfte bei normalen, aber älteren Anwendungen nicht zum Ziel führen.

Was ist die DPI-Skalierung? Was hingegen sehr oft hilft, ist das Anpassen der DPI-Skalierung. Windows 10 wird häufig auf Geräten mit sehr hoher Auflösung ausgeliefert. Dank dieser erkennen Sie in Fotos feinste Nuancen und die Schriften erscheinen kristallklar. Moderne Anwendungen stellen ihre Programmfenster in Zusammenarbeit mit Windows 10 optimal dar. Eine Anwendung, die für ältere PCs und Monitore geschrieben wurde, rechnet jedoch kaum mit einem Monitor mit mehr als 1280×1024 Pixeln Auflösung. Damit Sie darin etwas erkennen können, muss das Programmfenster auf einem Bildschirm mit hoher Auflösung mehr oder weniger stark skaliert («aufgeblasen») werden. Entweder bleibt genau dies fälschlicherweise aus oder die Skalierung findet zwar statt, führt aber zu sehr unscharfen Bedienelementen.