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Florian Bodoky
13. Sep 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: Festplatte bootfähig machen

So können Sie z.B. eine extern angeschlossene Festplatte bootfähig machen – beispielsweise für bootbare ISO-Dateien.

So machen Sie Festplatten bootfähig

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie eine Festplatte an Ihren PC anschliessen, gibt es unter Windows 10 Bordmittel, wie diese Festplatte bootfähig wird. Das geht so:

 

So machen Sie Festplatten bootfähig

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Drücken Sie Windowstaste+R, um die Eingabeaufforderung zu öffnen.
  2. Tippen Sie diskpart ein und drücken Sie Enter.
  3. Ein neues Fester öffnet sich. Tippen Sie nun den Befehl list disk ein.
  4. Es werden alle Datenträger angezeigt und eine Nummer zugewiesen. Tippen Sie nun select disk und die Zahl ein, die der gewünschten Festplatte zugewiesen wurde.
  5. Falls die gewünschte Festplatte mehrere Partitionen hat, tippen Sie list partition ein.
  6. Die Partitionen werden angezeigt. Merken Sie sich die Nummer, die der gewünschten Partition zugeteilt wurde. Tippen Sie dann select partition NUMMER.
  7. Tippen Sie active ein.
  8. Führen Sie einen Neustart aus. 

Hinweis: Wir empfehlen, vor diesem Trick ein Backup der Daten auf einem externen Medium anzufertigen, die sich auf der betreffenden Festplatte befinden.

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