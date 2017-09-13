13. Sep 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Festplatte bootfähig machen
So können Sie z.B. eine extern angeschlossene Festplatte bootfähig machen – beispielsweise für bootbare ISO-Dateien.
Wenn Sie eine Festplatte an Ihren PC anschliessen, gibt es unter Windows 10 Bordmittel, wie diese Festplatte bootfähig wird. Das geht so:
- Drücken Sie Windowstaste+R, um die Eingabeaufforderung zu öffnen.
- Tippen Sie diskpart ein und drücken Sie Enter.
- Ein neues Fester öffnet sich. Tippen Sie nun den Befehl list disk ein.
- Es werden alle Datenträger angezeigt und eine Nummer zugewiesen. Tippen Sie nun select disk und die Zahl ein, die der gewünschten Festplatte zugewiesen wurde.
- Falls die gewünschte Festplatte mehrere Partitionen hat, tippen Sie list partition ein.
- Die Partitionen werden angezeigt. Merken Sie sich die Nummer, die der gewünschten Partition zugeteilt wurde. Tippen Sie dann select partition NUMMER.
- Tippen Sie active ein.
- Führen Sie einen Neustart aus.
Hinweis: Wir empfehlen, vor diesem Trick ein Backup der Daten auf einem externen Medium anzufertigen, die sich auf der betreffenden Festplatte befinden.
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