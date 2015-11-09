Windows 10: Infocenter ausblenden oder deaktivieren

Geben Sie den Begriff regedit in das Windows-Suchfeld ein und öffnen Sie das gefundene Programm. Navigieren Sie zu diesem Pfad: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer Falls noch nicht vorhanden, erstellen Sie den Schlüssel Explorer. Klicken Sie hierfür in der linken Fensterseite auf den Schlüssel Windows, führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Neu/Schlüssel. Nennen Sie diesen Explorer Anschliessend klicken Sie auf den neuen Schlüssel und führen einen Rechtsklick in der rechten Fensterhälfte aus. Wählen Sie Neu/DWORD-Wert (32-Bit) aus. Nennen Sie den DWORD-Wert DisableNotificationCenter und tippen unter dem Fenster Wert die Zahl 1 ein. Führen Sie einen Neustart des PCs durch.

Zum Rückgängigmachen des Registry-Eintrags, falls man die Einstellung wieder zurücksetzen will: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie regedit ein, drücken Sie Enter.

In der linken Spalte navigieren Sie zu diesem Registry-Zweig und klicken Sie ihn an, damit Sie rechts seine Einträge sehen:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft

\Windows\Explorer

Im rechten Fensterteil einen Doppelklick auf DisableNotificationCenter ausführen und den Wert von 1 auf 0 (das ist die Ziffer Null, nicht der Buchstabe O) ändern. Schliessen Sie den Registry-Eintrag mit OK, beenden Sie den Registry-Editor übers X-Symbol in der oberen rechten Ecke. Starten Sie den PC neu.