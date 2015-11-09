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Florian Bodoky
9. Nov 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: Infocenter ausblenden oder deaktivieren

So können Sie die Benachrichtigungen unten rechts am Display ausblenden oder deaktivieren.
© Quelle: PCtipp.ch

Es gibt diese Momente, wo das aufpoppende Fähnchen einfach nur nervt. Man möchte jetzt halt keine Sicherung erstellen und man hat eine andere Anti-Virus-Lösung, auch wenn Windows diese vielleicht nicht anerkennen will. Dann kann es helfen, das Info-Center auszublenden oder gar zu deaktivieren. 

Info-Center ausblenden

 

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie den Menüpunkt Einstellungen im Startmenü.
  2. Klicken Sie auf die Option System.
  3. Wählen Sie das Menü System / Benachrichtungen.
  4. Klicken Sie auf den Menüeintrag Systemsymbole aktivieren oder deaktivieren.
  5. Unter dem Menü Info-Center stellen Sie den Schieberegler auf Off.

Info-Center deaktivieren

Möchten Sie das Info-Center ganz loswerden, geht das so:

 

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Geben Sie den Begriff regedit in das Windows-Suchfeld ein und öffnen Sie das gefundene Programm.
  2. Navigieren Sie zu diesem Pfad: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer
  3. Falls noch nicht vorhanden, erstellen Sie den Schlüssel Explorer. Klicken Sie hierfür in der linken Fensterseite auf den Schlüssel Windows, führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Neu/Schlüssel. Nennen Sie diesen Explorer
  4. Anschliessend klicken Sie auf den neuen Schlüssel und führen einen Rechtsklick in der rechten Fensterhälfte aus. Wählen Sie Neu/DWORD-Wert (32-Bit) aus.
  5. Nennen Sie den DWORD-Wert DisableNotificationCenter und tippen unter dem Fenster Wert die Zahl 1 ein. 
  6. Führen Sie einen Neustart des PCs durch.

Zum Rückgängigmachen des Registry-Eintrags, falls man die Einstellung wieder zurücksetzen will: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie regedit ein, drücken Sie Enter.

In der linken Spalte navigieren Sie zu diesem Registry-Zweig und klicken Sie ihn an, damit Sie rechts seine Einträge sehen:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft

\Windows\Explorer

Im rechten Fensterteil einen Doppelklick auf DisableNotificationCenter ausführen und den Wert von 1 auf 0 (das ist die Ziffer Null, nicht der Buchstabe O) ändern. Schliessen Sie den Registry-Eintrag mit OK, beenden Sie den Registry-Editor übers X-Symbol in der oberen rechten Ecke. Starten Sie den PC neu.

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