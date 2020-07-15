15. Jul 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Scannen ohne Zusatz-Software
Windows 10 hat ein Tool zum Scannen an Board. So funktioniert das Tool.
Scanner oder Multifunktionsgeräte liefern häufig Software mit, die Management-Tools beinhalten. Diese sind nicht grundsätzlich zu verteufeln, für den simplen Scan-Vorgang aber einfach nicht nötig. Microsoft hat hier vorgesorgt. So benutzen Sie das Scan-Tool von Windows 10. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Scanner erfolgreich in Betrieb genommen wurde.
- Drücken Sie Windowstaste+i, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicken Sie nun auf Geräte, danach auf Drucker&Scanner.
- Ihr Scanner sollte nun hier aufgelistet sein.
- Nun suchen Sie in der Windows-Suchleiste nach Fax und Scan und klicken auf das oberste Suchresultat.
- Das Tool öffnet sich, klicken Sie auf den Punkt Neuer Scan.
- In dem sich nun öffnenden Fenster können Sie Auflösung, Format etc. bestimmen.
- Stellen Sie sicher, dass der korrekte Scanner ausgewählt ist (oben links).
- Klicken Sie anschliessend auf Scannen.
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