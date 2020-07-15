Windows 10: Scannen ohne Zusatz-Software

Scanner oder Multifunktionsgeräte liefern häufig Software mit, die Management-Tools beinhalten. Diese sind nicht grundsätzlich zu verteufeln, für den simplen Scan-Vorgang aber einfach nicht nötig. Microsoft hat hier vorgesorgt. So benutzen Sie das Scan-Tool von Windows 10. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Scanner erfolgreich in Betrieb genommen wurde.