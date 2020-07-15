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Florian Bodoky
15. Jul 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: Scannen ohne Zusatz-Software

Windows 10 hat ein Tool zum Scannen an Board. So funktioniert das Tool.

So nutzen Sie die On-Board-Lösung von Windows 10

© Quelle: PCtipp.ch

Scanner oder Multifunktionsgeräte liefern häufig Software mit, die Management-Tools beinhalten. Diese sind nicht grundsätzlich zu verteufeln, für den simplen Scan-Vorgang aber einfach nicht nötig. Microsoft hat hier vorgesorgt. So benutzen Sie das Scan-Tool von Windows 10. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Scanner erfolgreich in Betrieb genommen wurde. 

So nutzen Sie die On-Board-Lösung von Windows 10

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Drücken Sie Windowstaste+i, um die Einstellungen zu öffnen.
  2. Klicken Sie nun auf Geräte, danach auf Drucker&Scanner.
  3. Ihr Scanner sollte nun hier aufgelistet sein.
  4. Nun suchen Sie in der Windows-Suchleiste nach Fax und Scan und klicken auf das oberste Suchresultat.
  5. Das Tool öffnet sich, klicken Sie auf den Punkt Neuer Scan.
  6. In dem sich nun öffnenden Fenster können Sie Auflösung, Format etc. bestimmen.
  7. Stellen Sie sicher, dass der korrekte Scanner ausgewählt ist (oben links).
  8. Klicken Sie anschliessend auf Scannen.

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