Windows 10: So verhindern Sie die automatische Fotobearbeitung

Seit Windows 10 befindet sich die Fotos-App auf jedem Computer. Diese dient nicht nur der Fotoanzeige, sondern auch der -verwaltung. Öffnet man nun ein Bild mit dieser App, wird es «automatisch optimiert» also nach von Microsoft festgelegten Gesichtspunkten verändert. Zwar werden diese Änderungen nicht gespeichert, sondern nur zur Anzeige in der Foto-App verwendet, dennoch stört dies eventuell einige Hobbyfotografen. Dieser Automatismus kann aber ganz leicht abgeschaltet werden.