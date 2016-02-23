23. Feb 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: So verhindern Sie die automatische Fotobearbeitung
Die Foto-App in Windows 10 beinhaltet eine automatische Fotooptimierung. So schaltet man diese App ab.
Seit Windows 10 befindet sich die Fotos-App auf jedem Computer. Diese dient nicht nur der Fotoanzeige, sondern auch der -verwaltung. Öffnet man nun ein Bild mit dieser App, wird es «automatisch optimiert» also nach von Microsoft festgelegten Gesichtspunkten verändert. Zwar werden diese Änderungen nicht gespeichert, sondern nur zur Anzeige in der Foto-App verwendet, dennoch stört dies eventuell einige Hobbyfotografen. Dieser Automatismus kann aber ganz leicht abgeschaltet werden.
- Öffnen Sie die Fotos-App.
- Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Icon am linken unteren Rand).
- Beim Punkt Meine Fotos automatisch verbessern kippen Sie den Schalter einfach auf Aus.
- Nun können Sie die App wieder schliessen.
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