Windows 11: Mit diesem Trick KI-Copilot aktivieren – so gehts

Jetzt kann es losgehen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro (23H2) durchgeführt.

Falls es nicht funktioniert

1. Aktivieren Sie das Windows-Insider-Programm auf Ihrem Windows-11-Laptop/-PC. Klicken Sie auf Jetzt anmelden, lesen die Bedingungen, haken an, dass Sie die Vereinbarungsbedingungen akzeptieren und klicken dann auf Jetzt registrieren.

2. Klicken sie auf Mit dem Flighting beginnen. Sie wählen den Beta-Kanal aus, um das Update über die Windwos-Update-Funktion herunterladen zu können. Alternativ öffnen Sie die Einstellungen, gehen zu Windows Update und klicken auf Nach Updates suchen.

3. Sollte es nicht klappen, können Sie auch eine Windows Insider Preview ISO herunterladen, um zu beginnen.

4. Folgen Sie nun den etwas weiter oben erklärten Schritte 1-4 (bei der einfache Weg).

Wie Sie den KI-Copilot nur im Browser Microsoft Edge verwenden, haben wir hier erklärt.