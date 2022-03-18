Windows 8/10/11: Klassischer Zugang zum BIOS/UEFI

Lösung: Früher war es so einfach. Nach dem Einschalten eines PCs oder Notebooks zeigte sich auf dem Bildschirm meist kurz die Taste oder Tastenkombination für den Aufruf der BIOS-Einstellungen.

Auf mit Windows 8, 10 und 11 ausgelieferten Geräten ist der Bootvorgang u.a. dank technischer Neuerungen wie schneller SSD-Speicher und der Ablösung des BIOS durch UEFI erheblich beschleunigt. Es bleibt dem Nutzer ein Zeitfenster von ungefähr 0,2 Sekunden, während er die richtige Taste drücken muss. Dieses zu treffen ist auch für geübte Anwender nicht realistisch.

Die wohl einzige sinnvolle Lösung: Schalten Sie den Schnellstart vorübergehend aus. Sobald Sie mit Ihren BIOS/UEFI-Anpassungen fertig sind, können Sie entscheiden, ob Sie den Schnellstart wieder einschalten wollen.

Das geht so: In Windows 10 und 11 klicken Sie auf Start und tippen Systemsteuerung ein. Öffnen Sie die Systemsteuerung. Gehen Sie darin via System und Sicherheit zu den Energieoptionen. Sollten Sie noch ein Windows 8 haben, drücken Sie stattdessen Windowstaste+X und öffnen Sie die Energieoptionen.

Jetzt wieder für alle gleich: Gehen Sie zu «Auswählen, was beim Drücken des Netzschalters geschehen soll».