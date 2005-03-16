Word: Bilder aus dem Netz in ein Dokument einbinden

Einzelne Textteile aus einer Webseite einzubinden ist leider nicht möglich. Bilder lassen sich jedoch einfach verknüpfen: Wählen Sie Menü "Einfügen/Feld" und selektieren Sie unter "Feldnamen" den Eintrag "IncludePicture". Geben unter "Dateiname" den Link zum Bild an (inklusive http://). Falls Sie die Option "Daten nicht im Dokument speichern" anklicken, wird das Bild nur angezeigt, wenn Sie auch eine Internetverbindung haben.

Alternativ können Sie u. U. (je nach verwendeter Versionen) auch einfach das Bild im Browser mit der rechten Maustaste anklicken, kopieren und dann in Word einfügen.

Wählen Sie das ganze Dokument aus (Ctrl + A) und drücken Sie F9 um die Bilder zu aktualisieren.