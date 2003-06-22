Word - Seitenumbruch in verknüpfter Excel-Tabelle?

Das geht nicht, weil die Excel-Tabelle die Sie einfügen ein Objekt ist und ein Objekt nicht "zerstückelt" werden kann. Als Variante können Sie jedoch die Daten in Excel markieren, kopieren und in Word über "Bearbeiten/Inhalte einfügen" als formatierten Text (RTF) einfügen. Wenn Sie hier zusätzlich die Option "Verknüpfung einfügen" aktivieren, werden die Daten in Word künftig aktualisiert, sobald Sie die Quelldatei bearbeiten.