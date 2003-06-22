22. Jun 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word - Seitenumbruch in verknüpfter Excel-Tabelle?
Ich möchte in Word eine Excel-Tabelle einfügen. Dies ist ja kein Problem, doch wenn meine Excel-Tabelle grösser als eine Seite ist, wird sie nicht auf die nächste Seite umgebrochen. Bei einer normalen Word-Tabelle funktioniert das doch ohne Problem, wieso geht das nicht bei einer Excel-Tabelle?
Das geht nicht, weil die Excel-Tabelle die Sie einfügen ein Objekt ist und ein Objekt nicht "zerstückelt" werden kann. Als Variante können Sie jedoch die Daten in Excel markieren, kopieren und in Word über "Bearbeiten/Inhalte einfügen" als formatierten Text (RTF) einfügen. Wenn Sie hier zusätzlich die Option "Verknüpfung einfügen" aktivieren, werden die Daten in Word künftig aktualisiert, sobald Sie die Quelldatei bearbeiten.
Die Daten befinden sich jetzt in einer Word-Tabelle, welche bei Bedarf auch einen Seitenumbruch einfügen kann.
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