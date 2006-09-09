Word: Seitenzahlen erst ab der 4. Seite

Wechseln Sie in die Fusszeile von Abschnitt 1 und entfernen Sie dort, falls vorhanden, sämtliche Seitenzahlen, damit die Fusszeile für Abschnitt 1 leer ist. Ebenso entfernen Sie die zuvor eingefügte Seitenzahl in Abschnitt 2.

Über das Fusszeilenmenü fügen Sie in Abschnitt 2 «Seite X von Y» ein, auch dort steht nun «Seite 1 von 4». Wenn die ersten drei Seiten nicht mitgezählt werden sollen, müssen Sie die Gesamtseitenzahl nun für die Anzeige noch ändern. Dazu lassen Sie sich die Feldfunktionen anzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das eingefügte Feld mit "Seite 1 von 4" und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Feldfunktionen ein/aus".