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Claudia Maag
22. Apr 2022
Lesedauer 6 Min.

Tipps & Tricks

Wozu kann die SwissID verwendet werden?

Da die Schweizerische Post ab nächstem Jahr nur noch das SwissID-Login anbietet, hat PCtipp eine Übersicht erstellt, was die SwissID ist, wie sie funktioniert und welche Funktionen die digitale Identität derzeit bietet.

Die SwissID-Webseite

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die Schweizerische Post will künftig nur noch auf die Login-Lösung SwissID setzen; das «Kundenlogin Post» wird 2023 eingestellt (PCtipp berichtete). Von der Login-Umstellung sind rund 2,7 Millionen bestehende Benutzerkonten betroffen. Neukunden können sich seit dem 8. April 2022 bereits ausschliesslich via SwissID registrieren. Dass ausgerechnet die Schweizerische Post der Bevölkerung keine Auswahl mehr bieten möchte, liegt vermutlich unter anderem daran, dass die Firma SwissSign Group AG, Herausgeberin der SwissID, seit Anfang Oktober 2021 vollständig im Besitz der Post ist.

Ab kommendem Jahr müssen alle Post-Kundinnen und -Kunden das SwissID-Login verwenden – oder auf Onlineservices verzichten

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Natürlich kann man ab kommendem Jahr auf das Kundenlogin bei der Post verzichten, wenn man SwissID nicht nutzen möchte. Dann kann man allerdings Dienstleistungen wie pick@home, den Postshop oder Onlineservices wie Post zurückbehalten oder Sendungen verfolgen, nicht mehr nutzen. Ja, man kann zum Telefon greifen und das ganz klassisch erledigen. Doch wer hat schon Zeit und Lust auf die Warteschleife – und vor allem – limitierte Verfügbarkeit? Einer der Vorteile von Onlineservices ist beispielsweise, dass man das auch spätabends oder am Wochenende schnell erledigen kann.

Da die Post jedoch im Paket- und Briefpostversand in der Schweiz weiterhin Marktleader ist (bei Briefen von unter 50 Gramm hält sie gar das Monopol), kann man nicht einfach zu einem Konkurrenten wechseln. Deshalb hat PCtipp für jene, die künftig doch die SwissID verwenden möchten, eine kurze Übersicht der Einsatzmöglichkeiten und Funktionen zusammengestellt.

Was ist die SwissID?

SwissID ist eine digitale Identität. Im April 2022 hat die SwissID nach eigenen Angaben über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Mit der digitalen Identität kann man sich bei Schweizer Onlinediensten einfach und sicher einloggen. Die SwissID ergibt derzeit insofern Sinn, als es in der Schweiz auch 2022 noch keine staatlich geprüfte und anerkannte E-ID (digitale Identität) gibt. Ausserdem müssen sich Internetnutzer nur ein Login für diverse Onlineservices merken.

Hinweis: Die SwissID ist grundsätzlich eine angenehme Sache für z. B. Onlineshopping. Oder künftig eben das Post-Login. Seien Sie sich aber bewusst, dass in diesem E-ID-Login künftig viele oder alle Ihre Logins gespeichert werden. Falls die SwissID gehackt wird, haben die Cyberkriminellen auf all diese Onlinekonten sowie die hinterlegten Daten Zugriff.

Wer sich für die erste Identifikationsstufe registriert, legt einen Benutzer mit Passwort an. Benötigt wird die E-Mail-Adresse und die Mobiltelefonnummer (für 2FA).

Welche Schweizer Firmen und Behörden machen mit?

In der Schweiz verwenden zum Beispiel folgende Behörden, Firmen, Medien oder Versicherungen das SwissID-Login: Die Post, Medien wie der «Blick», «Bilanz» oder «Beobachter», die Kantone Aargau, Bern, Freiburg, Graubünden, Solothurn, St. Gallen, Wallis und Zug sowie die Stadt Winterthur. Zudem die Banken Raiffeisen und St. Galler Kantonalbank oder Versicherungen wie Axa, Schweizer Versicherung und SwissLife. Auch eamt.ch ist dabei, mit dem man online einen Betreibungsauszug bestellen kann. Ausserdem sind heyPatient oder das Zurich Film Festival mit an Bord. Die SwissID kann übrigens auch fürs elektronische Patientendossier (EPD) verwendet werden. Mehr zum EPD finden Sie in diesem Übersichtsartikel.

Hinweis: Nicht mehr mit dabei ist die SBB. Anders als die Post war der ÖV-Betrieb zwar auch lange dabei, hat aber per März 2022 das SwissID-Login beim Swisspass rausgeschmissen.

Kosten

Die SwissID ist für Anwenderinnen und Anwender kostenlos. Der Zusatzdienst SwissID Sign, mit dem man Dokumente unterschreiben kann, ist jedoch kostenpflichtig.

Erste Schritte

Sie können entweder via Webseite oder via App (hier gehts zum Download) ein SwissID-Konto erstellen. Loggen Sie sich anschliessend ein. Per SMS erhalten Sie ein Einmalkennwort. Anschliessend können Sie direkt eine sechsstellige PIN festlegen.

Konto via SwissID-Webseite erstellen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Auf der Webseite klicken Sie ganz oben auf Konto anlegen oder – nachdem Sie eines erstellt haben – auf Einloggen.

Das Login muss entweder via SwissID-App oder per SMS bestätigt werden

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, müssen Sie das Weblogin entweder via SwissID-App oder alternativ mit SMS-Code bestätigen. Laut Webseite funktioniert auch Mobile ID.

2FA: Die SwissID-App lässt keine Screenshots zu, deshalb wurde die Bestätigungs-Funktion fotografiert

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

Die SwissID bietet mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Diese Funktion ist standardmässig deaktiviert und muss aktiviert werden. Wenn Sie die SwissID verwenden, rät die Autorin zu diesem Schritt, da es eine zusätzliche Sicherheitsstufe bietet.

Es gibt mehrere Methoden für die 2FA bei der SwissID:

  • SwissID-App
  • SMS
  • MobileID
  • Streichliste

Für die 2FA haben Sie vier Optionen: SwissID-App, Mobile ID, SMS oder Streichliste

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Aktivieren: Entweder direkt während des Einloggens oder später können Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Tippen Sie beim Anmeldeprozess in der App auf die Schaltfläche Jetzt aktivieren.

Wer die 2FA zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren will, kann sie via Webseite im SwissID-Konto unter «Login-Einstellungen» aktivieren (geht leider nicht via App).

Wer möchte, kann zusätzlich Biometrie aktivieren. Die Redaktorin hat diese Funktion nicht verwendet (klicken/tippen Sie einfach auf Später). Die Biometrie-Entsperr-Option finden Sie auch via Drei-Punkte-Symbol bzw. Einstellungen.

Identitätsprüfung

Dies ist nicht zwingend, aber wer möchte, kann eine geprüfte Identität hinterlegen. Hierzu müssen Sie ein Foto Ihrer Identitätskarte oder Ihres Passes hochladen. Als die Redaktorin dies 2019 durchführte, wurde im Anschluss ein kurzes Video von ihr gemacht. Damals dauerte die Prüfung der Unterlagen mehrere Tage.

In der SwissID-App tippen Sie hierzu auf Identitätsprüfung.

Hier starten Sie die Identitätsprüfung in der SwissID-App

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Wie Sie Ihre Identität mit der Android-App von SwissID prüfen, ist im Detail hier erklärt (Stand: Sept 21). Für iPhones finden Sie unsere Anleitung hier (Stand: 2019).

Hinweis: Wer Dokumente unterschreiben möchte und daher SwissID Sign verwendet, muss dies zwingend erledigen. Dasselbe gilt für den Zugang zum elektronischen Patientendossier (EPD) oder zu Behördenportalen. Mehr zum Thema Identitätsprüfung finden Sie über diesen Link.

Dashboard und Datenfreigabe ändern

Nach dem Einloggen landen Sie auf der Webseite automatisch beim Dashboard.

Das SwissID-Dashboard im Webbrowser

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hier finden Sie die Menüpunkte Persönliche Angaben, Login-Einstellungen, Meine Onlinedienste, Meine geprüfte Identität und SwissID Sign.

In der App sieht es etwas anders aus, da sieht man die Buttons Profil, Login-Verlauf und Identitätsprüfung. Die Einstellungen finden Sie rechts oben via Drei-Punkte-Symbol.

Datenfreigabe anschauen oder löschen

Unter Meine Onlinedienste finden Sie die Webseiten, für die Sie bereits das SwissID-Login verwendet haben, hier beispielsweise sind das OneLog, Schweizerische Post und heyPatient.

Hier finden Sie Ihre Onlinedienste

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Über den roten Drop-down-Pfeil können Sie sich z. B. die Datenfreigabe für die Schweizerische Post anschauen. Hier werden Mobilnummer, SwissID-Kennung, Persönliche Angaben und E-Mail-Adresse aufgelistet. Individuell anpassen kann man diese Informationen bedauerlicherweise nicht. Allerdings kann man einem Onlinedienst die Datenfreigabe komplett entziehen. Hierfür klicken Sie im Weblogin auf Datenfreigabe löschen (2×).

Die freigegebenen Daten für die Schweizerische Post

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Dies ist leider nur auf der Webseite und nicht via SwissID-App möglich. Dort kann man sich lediglich den Login-Verlauf ansehen, aber nichts bearbeiten.

Mittig: Login-Verlauf. Die SwissID-App lässt keine Screenshots zu, deshalb wurde das App-Dashboard fotografiert

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

 

Betreibungsregisterauszug bestellen

Mittlerweile kann man direkt via App einen Betreibungsregisterauszug bestellen. Dies, da SwissID eine exklusive Partnerschaft mit eAmt hat. Der Vorgang findet komplett digital statt. Demnach soll man den Betreibungsregisterauszug i. d. R. innerhalb eines Arbeitstages erhalten.

In der App kann ein Betreibungsregisterauszug bestellt werden. Die SwissID-App lässt keine Screenshots zu, deshalb wurde die Bestätigungs-Funktion fotografiert

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Kosten: Das Bestellen eines Betreibungsregisterauszugs via SwissID-App kostet Fr. 29.90.

So funktionierts: Die Funktion finden Sie ganz unten in der App. Tippen Sie dort auf die Schaltfläche Jetzt bestellen und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.

Hinweis: PCtipp hat diesen Prozess nicht zu Ende geführt.

Durch eine Partnerschaft mit eAmt.ch kann man nun auch einen Betreibungsregisterauszug bestellen (kostenpflichtig). Die SwissID-App lässt keine Screenshots zu, deshalb wurde die Bestätigungs-Funktion fotografiert

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Dokumente signieren mit SwissID Sign

Auf der Webseite erhält man zwei separate Login-Optionen. Nebst SwissID-Konto gibt es hier den SwissID-Sign-Login. Dies ist quasi ein Signaturraum für das digitale Signieren von Dokumenten. Der Dienst ist kostenpflichtig. Die elektronische Signatur SwissID Sign gibt es sowohl für Privatkunden als auch für Geschäftskunden. Auch Privatpersonen können damit digital rechtsgültig unterschreiben, darunter Arbeitsverträge oder Kündigungen.

Hinweis: Dieser Dienst ist kostenpflichtig! Laut Webseite sind nur die ersten 5 Signaturen gratis. Ein Paket mit max. 10 Signaturen kostet zum Beispiel 25 Franken. Die Preisübersicht finden Sie hier.

Im folgenden offiziellen SwissID-Video ist das Prozedere erklärt.

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