Wozu kann die SwissID verwendet werden?

Natürlich kann man ab kommendem Jahr auf das Kundenlogin bei der Post verzichten, wenn man SwissID nicht nutzen möchte. Dann kann man allerdings Dienstleistungen wie pick@home, den Postshop oder Onlineservices wie Post zurückbehalten oder Sendungen verfolgen, nicht mehr nutzen. Ja, man kann zum Telefon greifen und das ganz klassisch erledigen. Doch wer hat schon Zeit und Lust auf die Warteschleife – und vor allem – limitierte Verfügbarkeit? Einer der Vorteile von Onlineservices ist beispielsweise, dass man das auch spätabends oder am Wochenende schnell erledigen kann.

Da die Post jedoch im Paket- und Briefpostversand in der Schweiz weiterhin Marktleader ist (bei Briefen von unter 50 Gramm hält sie gar das Monopol), kann man nicht einfach zu einem Konkurrenten wechseln. Deshalb hat PCtipp für jene, die künftig doch die SwissID verwenden möchten, eine kurze Übersicht der Einsatzmöglichkeiten und Funktionen zusammengestellt.

Was ist die SwissID?

SwissID ist eine digitale Identität. Im April 2022 hat die SwissID nach eigenen Angaben über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Mit der digitalen Identität kann man sich bei Schweizer Onlinediensten einfach und sicher einloggen. Die SwissID ergibt derzeit insofern Sinn, als es in der Schweiz auch 2022 noch keine staatlich geprüfte und anerkannte E-ID (digitale Identität) gibt. Ausserdem müssen sich Internetnutzer nur ein Login für diverse Onlineservices merken.

Hinweis: Die SwissID ist grundsätzlich eine angenehme Sache für z. B. Onlineshopping. Oder künftig eben das Post-Login. Seien Sie sich aber bewusst, dass in diesem E-ID-Login künftig viele oder alle Ihre Logins gespeichert werden. Falls die SwissID gehackt wird, haben die Cyberkriminellen auf all diese Onlinekonten sowie die hinterlegten Daten Zugriff.

Wer sich für die erste Identifikationsstufe registriert, legt einen Benutzer mit Passwort an. Benötigt wird die E-Mail-Adresse und die Mobiltelefonnummer (für 2FA).

Welche Schweizer Firmen und Behörden machen mit?

In der Schweiz verwenden zum Beispiel folgende Behörden, Firmen, Medien oder Versicherungen das SwissID-Login: Die Post, Medien wie der «Blick», «Bilanz» oder «Beobachter», die Kantone Aargau, Bern, Freiburg, Graubünden, Solothurn, St. Gallen, Wallis und Zug sowie die Stadt Winterthur. Zudem die Banken Raiffeisen und St. Galler Kantonalbank oder Versicherungen wie Axa, Schweizer Versicherung und SwissLife. Auch eamt.ch ist dabei, mit dem man online einen Betreibungsauszug bestellen kann. Ausserdem sind heyPatient oder das Zurich Film Festival mit an Bord. Die SwissID kann übrigens auch fürs elektronische Patientendossier (EPD) verwendet werden. Mehr zum EPD finden Sie in diesem Übersichtsartikel.

Hinweis: Nicht mehr mit dabei ist die SBB. Anders als die Post war der ÖV-Betrieb zwar auch lange dabei, hat aber per März 2022 das SwissID-Login beim Swisspass rausgeschmissen.

Kosten

Die SwissID ist für Anwenderinnen und Anwender kostenlos. Der Zusatzdienst SwissID Sign, mit dem man Dokumente unterschreiben kann, ist jedoch kostenpflichtig.

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