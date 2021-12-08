Was bietet der Schweizer Streamingdienst Oneplus?

Bei den Originals finden sich in der Gratis-Version Reality-Serien wie «Der Bachelor» oder das neue «Reality Shore». «Reality Shore» ist die erste deutschsprachige Adaption des international beliebten «Shore»-Franchise, das exklusiv auf Oneplus gezeigt werde. Für beide Serien entspreche ich offensichtlich nicht dem Zielpublikum. Im Gegenteil, sie lassen mich über die Frage nachsinnen, wie um alles in der Welt die Menschheit so lange überleben konnte. Doch jedem das Seine.

Auf Nachfrage spricht CH Media davon, dass sich das Schweizer Original «Reality Shore» «grosser Beliebtheit» erfreue. Nicht nur auf Oneplus.ch, sondern auch im linearen TV (3+) konnte CH Media nach eigenen Angaben «bereits mit den ersten Folgen einen Marktanteil von über 16 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe» erreichen.

An Bord sind ausserdem «Bauer, ledig, sucht...», «Bumann, der Restauranttester», «Sing meinen Song» oder «The Voice Of Switzerland». Für Comedy-Liebhaber gibt es momentan z.B. «Abenteuerlustig» mit Nik Hartmann und Claudio Zuccolini. Die Challenges, die sie absolvieren müssen, um in einem fremden Land zur nächsten Station weiterreisen zu können, sind ziemlich unterhaltsam.

Unter Kürzlich im TV sei der Krimi «Prodigal Son» oder die Zoll-Reality-Doku «Border Security» erwähnt, aber auch Altbewährtes wie «Komissar Rex», «NCIS», «Hawaii Five-0» oder «Auction Hunters», Storeage Wars» oder «Trucker Babes» ist zu finden. Bei den Actionfilmen fiel «Peppermint (Angel of Vengeance)» positiv auf.

Wer hofft, dass man mit der Free-Version von den Oneplus-Originals Schweizer Filmproduktionen anschauen kann, den muss ich enttäuschen. Nur hiesige Serien wie «Der Bachelor», «Ninja Warrior Switzerland» (2019) oder «Die Höhle der Löwen Schweiz» oder eben «Reality Shore» sind auch ohne kostenpflichtiges Premium-Abo verfügbar.

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