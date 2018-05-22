Test: LTE-Router Netgear Nighthawk M1

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die Einrichtung, sowie Tempo und Fazit

Die Einrichtung

Achtung: Ist die SIM-Karte per SIM-PIN gesperrt, muss diese vor dem Einsetzen in den LTE-Router erst entsperrt werden. Meist findet sich in dem Einstellungsmenü des Smartphones der entsprechende Button. Schauen Sie sich dazu auch die entsprechenden Hilfestellungen des Handy-Herstellers an.

Zur App: In ihrem Hauptmenü werden u.a. die Datennutzung «GB verbraucht», der Provider, sowie Netzwerkname angezeigt. Links oben befindet sich ein Button, der zu den erweiterten Einstellungen führt. Dort können Anwender die Reichweite und die Kanalbreite der WLAN-Verbindung feintunen, um Tempo und Reichweite zu erhöhen. Unter Netzwerk lässt sich zudem auch der Anbieter für den mobilen Internet-Zugang («APN») auswählen oder bei Bedarf ändern.

Tempo und Fazit

PCtipp hat den Nighthawk M1 im 4G-Netz von Salt in Zürich getestet. Zum Tempo: Das mit dem M1 per WLAN-ac verbundene Galaxy S7 erreichte im Downloadmodus 19,75 Mbit/s, im Uploadmodus schaffte die Verbindung 9,81 Mbit/s. Bei unserem HP-Testnotebook Elitebook G850 konnte der Datendurchsatz auf 66 Mbit/s (Download) und 39 Mbit/s (Upload) gesteigert werden. In der Vergleichsmessung, in der wir die Karte zurück ins S7-Handy steckten, erreichten wir jeweils 21 Mbit/s (Download/Upload).