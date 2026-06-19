19. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 24
In der Kalenderwoche 24 vom 08. bis zum 14. Juni 2026 standen die Artikel «Ubuntu 26.04 LTS ist da!» und «Mini-Cup-Game in der Google-Suche spielen» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 24 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 08. bis zum 14. Juni 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Mini-Cup-Game in der Google-Suche spielen
Rang 3
Rang 4
Firefox & Chrome: Unerwünschten Suchbegriff löschen
Rang 5
Bei Galaxus und Digitec können nur noch Käufer Produkte bewerten
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