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Patrick Hediger
26. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 25

In der Kalenderwoche 25 vom 15. bis zum 21. Juni 2026 standen die Artikel «Der grosse KI-Vergleich vom PCtipp» und «Mini-Cup-Game in der Google-Suche spielen» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
© PCtipp

Die Kalenderwoche 25 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 15. bis zum 21. Juni 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Der grosse KI-Vergleich vom PCtipp

Rang 2

Mini-Cup-Game in der Google-Suche spielen

Rang 3

Windows: Fehlende Taskleisten-Symbole

Rang 4

Google bringt Android 17 auf erste Smartphones

Rang 5

Die Kultmarke Commodore kehrt mit einem Handy zurück

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