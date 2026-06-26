26. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 25
In der Kalenderwoche 25 vom 15. bis zum 21. Juni 2026 standen die Artikel «Der grosse KI-Vergleich vom PCtipp» und «Mini-Cup-Game in der Google-Suche spielen» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 25 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 15. bis zum 21. Juni 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Der grosse KI-Vergleich vom PCtipp
Rang 2
Mini-Cup-Game in der Google-Suche spielen
Rang 3
Windows: Fehlende Taskleisten-Symbole
Rang 4
Google bringt Android 17 auf erste Smartphones
Rang 5
Die Kultmarke Commodore kehrt mit einem Handy zurück
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