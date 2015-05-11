IP-Kamera mit NAS einrichten: Schritt für Schritt

Zusätzlich sollte diese über Infrarotsensoren verfügen, um auch bei völliger Dunkelheit aufzuzeichnen. Solche Kameras gibt es ebenfalls ab 100 Franken. Des Weiteren sind sogenannte Dome-Kameras erhältlich. Dank ihres kuppelförmigen Gehäuses eignen sie sich perfekt für die Deckenmontage. Sie sind besonders robust und unauffällig.

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Worauf beim Kauf einer IP-Cam zu achten ist

Worauf es bei einer IP-Kamera ankommt

Achten Sie beim Kauf zudem auf folgende Merkmale:

Auflösung: Aktuelle IP-Kameras bieten Auflösungen von 640 x 480 bis 2048 x 1536 Pixeln. 640 x 480 Pixel reichen für eine einfache Überwachung (etwa im Wohnzimmer). Gute HD-Kameras kosten um die 300 Franken oder mehr.

Bildsensor: Je grösser der Bildsensor, desto lichtempfindlicher ist er und desto heller werden die Aufnahmen. 1/4 bis 2/3 Zoll sind bei Kamerasensoren derzeit Standard.

Brennweite: Je kürzer die Brennweite, desto breiter ist der Bildausschnitt. Auf dem Portal www.ip-kameras.de finden Sie einen Objektivrechner, wenn Sie es ganz genau wissen wollen.

PTZ-Kameras: Steht für Pan Tilt Zoom. Solche Kameras haben ein Dreh-Schwenk-Modul, durch das sich der Bildausschnitt per Fernsteuerung ändern lässt. Im Einstiegsbereich sind die PTZ-Kameras aber noch selten.

Power-over-Ethernet: Kurz PoE. Dabei handelt es sich um eine Stromversorgung per Netzwerkkabel. So ist kein separater Stromstecker nötig. PoE funktioniert über Standard-Ethernet-Netzwerkkabel (ab CAT5). Heute beherrschen die meisten Switches und Router den Standard IEEE 802.3af. Sinnvoll ist PoE zum Beispiel bei einer fehlenden Steckdose in der Nähe.

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Einfache Kameralösung (ohne NAS

Einfache Kameralösung

Bereits für einen Strassenpreis von Fr. 84.- ist die DCS-933L von D-Link erhältlich. Dabei handelt es sich um eine einfache IP-Kamera, die direkt am Router angeschlossen oder per WLAN verbunden wird. Sie bietet eine Auflösung von 640 x 480 Pixeln, zeichnet auch Audio auf und hat einen Infrarotsensor für Nachtaufnahmen an Bord.

Zur Installation wird die Kamera per Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden. Beim Einrichten hilft Ihnen ausserdem die Mydlink-App für Android, iOS und Windows Phone. Erscheint kein Live-Bild auf dem Computer, müssen Sie eventuell die Java-Software aktualisieren. Ist die Kamera komplett eingerichtet, können Sie von überall via Mydlink-Dienst auf deren Live-Bild zugreifen. Noch besser: Die Kamera kann vom Router getrennt und irgendwo in der heimischen WLAN-Zone platziert werden.