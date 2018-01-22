USB-Sticks: Worauf es beim Kauf ankommt

Vor allem beim Schreibtempo herrschen grosse Unterschiede. Es gibt Sticks mit schnellem SSD-Speicher, die über 300 MB/s erreichen; dann gibt es auch Mogelpackungen, die es mit USB 3.0 kaum auf USB-2.0-Tempozüge schaffen. Denn die Zugriffszeit ist eigentlich wichtiger als die Schreibgeschwindigkeit. Das bedeutet: Je schneller auf das Medium zugegriffen werden kann, desto schneller werden Daten ausgelesen. Leider lassen sich diese Werte oft nur mit Benchmarks überprüfen oder sie werden manchmal nur bei den teureren Sticks vom Hersteller in den Datenblättern ausgewiesen. Grundsätzlich gilt daher: Wenn Sie zum Beispiel ein ganzes Betriebssystem als startbares USB-Medium einrichten, sollten Sie nicht gleich zum billigsten Geschenk-Speicherstick vom Versandkatalog greifen. In der Regel werden Sie bei hochkapazitiven und erschwinglichen Marken-Sticks ab 16 GB besser bedient.

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Kapazität und die Sache mit USB-C

Kapazität

Wenn Ihnen viel Speicher wichtig ist, müssen Sie abwägen, ab wann es Sinn ergibt, eher in in eine externe Festplatte zu investieren. Es gibt heutzutage Speichersticks in Dimensionen ab 4 GB, über 8 GB, 16, 32, 64, 128, 256 und 512 GB oder 1 TB. Für einen 512-GB-Kingston-SSD-Stick der Marke HyperX Savage (ab 232 Franken) kriegen Sie heute schon zwei externe 2,5-Zoll-HDDs mit je 4 TB Speicher. Ein USB-3.1.Stick von SanDisk mit 256 GB kommt immer noch auf ca. 150 Franken. Flinke 128-GB-USB-3.0-Sticks werden Sie aber schon zu Hauf ab 40 Franken finden.

Chaos um USB 3.1 und USB-C

USB-C war von Anfang an ein Chaos. USB-C-Geräte können die USB-3.1-Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s unterstützen, müssen es aber nicht. Aber auch hier ist Papier wiederum geduldig, denn exakt spricht man bei den neuen Sticks, die meistens mit dem USB-C-Anschluss kommen, von «USB 3.1 Gen 1 mit 5 Gbit/s» und nicht von «Generation 2 mit 10 Gbit pro Sekunde». So hat man dann auch Daten auf dem üblichen Niveau von USB 3.0 – also 5 Gbit/s. Will man die volle Geschwindigkeit nutzen, muss man also sowohl beim Anschluss des Notebooks als auch bei dem Stick auf die entsprechende Kennzeichnung achten (siehe Bild).