Acht Tipps, wie man Google Maps als Reiseführer nutzt

Karten herunterladen

Tippen Sie unten auf den Namen des Ortes (z. B. Bern). Oben sehen Sie nun das Drei-Punkte-Symbol. Tippen Sie darauf. Hier gehts zu Offlinekarte herunterladen. Sie können den Kartenausschnitt noch anpassen. Tippen Sie anschliessend auf Herunterladen bzw. auf dem iPhone auf Download.

Wenn Sie nun in den Ferien oder in abgelegenen Gebieten offline sind und Google Maps öffnen, gehen Sie zu Ihrem Profilbild, dort finden Sie Offlinekarten. Hier können Sie via Drei-Punkte-Symbol rechts der Offlinekarten die einzelnen Karten anschauen, aktualisieren, umbenennen oder löschen.

Diesen Tipp sowie weitere Kartendienste, welche für die Offline-Nutzung geeignet sind, finden Sie in diesem Artikel.

(Ursprung 2019; aktualisiert am 28.8.2023)

Tipp 2: Wanderroute als Reiseplan speichern

Ob Sie nun gerne im Winter wandern oder Schneeschuh-Touren mögen: Google Maps kann auch eine Ideenquelle für neue Strecken sein.

Dies können Sie in der Webversion von Google Maps oder mit der App durchführen. Zoomen Sie auf der Karte in der gewünschten Region einen Bereich heran. Sie sollten ein grün-weisses Symbol mit einem Wanderer sehen. Zusätzlich gibt es gestrichelte Linien, welche Wanderwege kennzeichnen.