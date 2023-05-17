Android-Bildschirm auf den Windows-PC streamen

Vielleicht wollen Sie an Ihrem Desktop-PC das Vorgehen in einer Android-App verfolgen, ohne dauernd auf Ihr Smartphone starren zu müssen. Oder Sie wollen einen Vorgang filmen, ohne den Film erst auf dem Smartphone erstellen und anschliessend auf den PC übertragen zu müssen.

Hierfür wird Ihnen AirDroid Cast dienlich sein. Aufgepasst: Verwechseln Sie es nicht mit der herkömmlichen AirDroid-App vom gleichen Hersteller. Installieren Sie AirDroid Cast auf Ihrem Desktop-PC sowie die AirDroid-Cast-App auf Ihrem Smartphone.

Starten Sie die App sowohl unter Windows als auch auf dem Smartphone. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im gleichen Netzwerk (LAN/WLAN) befinden. In AirDroid Cast auf dem Desktop-PC erscheint ein QR-Code, darunter derselbe Code als neunstellige Zahl mit zwei Bindestrichen. Auf dem Smartphone tippen Sie in der App AirDroid Cast denselben Code ein. Anschliessend benutzen Sie Übertragung beginnen. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen auf dem Desktop mit Erlauben/Zulassen bzw. Jetzt starten.