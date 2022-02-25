Die besten Schweizer Google-Alternativen

Das Schweizer Unternehmen Swisscows AG will mit der Swisscows.ch-Suchmaschine den Nutzern mehr Datenschutz bieten, als das Google, Facebook und Co. tun. Laut Webseite werden keine Daten gespeichert und Benutzer seien zu 100 Prozent anonym. Das Datencenter befindet sich in den Schweizer Alpen.

Swisscows ist beliebt bei Familien, da man mit der Suchmaschine seinen Kindern dank eingebautem Filtern eine Sucherfahrung ohne Pornografie oder Gewalt ermöglichen kann. Swisscows ist auch als Browser-Add-on (Firefox, Chrome) verfügbar.