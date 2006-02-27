Excel: Anzahl Zeichen in Zelle begrenzt?

Sie finden die Antwort auf Ihre Frage in der Excel-Hilfe unter

"Hilfe/Inhalt/Erste Schritte/Microsoft Excel/Angaben zu Programmeigenschaften/Spezifikationen für Tabellen und Arbeitsmappen".

Länge des Inhalts der Zelle (Text):

32'767 Zeichen.

Nur 1'024 Zeichen werden in einer Zelle angezeigt; alle 32'767 werden in der Formelleiste angezeigt.

Normalerweise ist die Anzeige der eingegebenen Daten bis 1024 Zeichen also kein Problem, sogar noch darüber hinaus. Eine Ausnahme gibt es allerdings, wenn Sie die Zelle mit dem Format "Buchhaltung" belegt haben. Dann erscheinen die von Ihnen beschriebenen Kreuze.

Formatieren Sie die Zelle als "Text", werden alle Zeichen korrekt angezeigt.

Um die Zelle als Text zu formatieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen Sie aus dem Kontextemenü "Zellen formatieren" und wählen Sie dann als Format "Text".