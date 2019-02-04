Neuer PC: Wie transferiere ich meine Daten?

Ein Datentransfer lässt sich entweder direkt von Datenträger zu Datenträger durchführen oder über einen Zwischenstopp auf einer externen Festplatte oder einem SSD. In vielen Fällen hat man als Nutzer keine Wahl und muss den externen Weg wählen. Beispielsweise bei Laptops, in die man jeweils nur einen Datenträger einbauen kann. Bei Desktop-PCs gibt es jedoch die Option, den Transfer direkt durchzuführen, sofern genügend Anschlüsse vorhanden sind und Sie die beiden Datenträger korrekt einbauen können. Die Variante über die externe Platte ist etwas einfacher, dauert aber dafür länger.

Nur Daten oder gleich alles?

Eine grundlegende Frage stellt sich gleich zu Beginn: Wollen Sie nur Ihre Daten übertragen oder gleich das ganze System klonen? Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Kopieren Sie das gesamte System, bleibt alles so erhalten, wie Sie es hinterlassen haben. So müssen Sie nach dem eigentlichen Transfer nicht mehr viel machen. Dafür wird der Transfer etwas komplizierter und benötigt zusätzliche Software sowie zwingend externen Speicher als Zwischenstopp. Ausserdem ist ein Datentransfer auch eine gute Möglichkeit, ein wenig auszumisten. Etwas, das bei einem 1:1-Transfer wegfällt. Übernehmen Sie nur die eigenen Daten, haben Sie dafür ein gutes Stück Arbeit mehr vor sich. Software muss neu installiert werden, Einstellungen müssen neu gesetzt werden. Je nachdem, wie Ihre Windows-Lizenz gelöst ist, benötigen Sie sogar ein neues Betriebssystem. Im Gegenzug dazu ist der Transfer an sich viel einfacher und erfordert keine spezielle Software.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Datenträger tauschen

Im ersten Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Datenträger tauschen. Hier stellen Sie die Weichen für einen direkten oder indirekten Datentransfer. Kurz zusammengefasst: Für einen direkten Transfer installieren Sie beide Datenträger im PC-Gehäusee, für einen indirekten Transfer über einen externen Speicher tauschen Sie die Datenträger in der Halbzeit aus, Bild 4.