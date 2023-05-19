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Gaby Salvisberg
19. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

SMS-Rätsel

Smartphone-Link zeigt SMS, die Sie auf dem Handy nicht sehen

Sie verbinden Ihr Android-Smartphone via Smartphone-Link-App mit Ihrem Windows-PC. Doch nun zeigt die App eine SMS an, die Sie auf dem Smartphone nicht sehen.
© (Quelle: Screenshot PCtipp.ch)

Die Windows-App «Smartphone Link» (ehemals «Ihr Smartphone») dient dazu, etwa ein Android-Smartphone mit dem Windows-PC zu koppeln. Dadurch lassen sich unter anderem SMS direkt auf dem PC betrachten und sogar verfassen. Eines Tages fällt Ihnen vielleicht auf, dass in der Smartphone-Link-App eine SMS zu sehen ist, die Sie auf dem Smartphone nie gesehen haben.

Lösung: Sofern es keine Nachrichten von Google sind (siehe «Merkwürdige SMS-Nachrichten von Google in der «Ihr Smartphone»-App»), dürfte es sich bei diesen um Spam- oder Phishing-SMS handeln. Googles SMS-App verfügt über einen rudimentären Spamfilter, der die mutmasslich unerwünschten Nachrichten zwar nicht löscht, aber in einen Spam-Bereich verschiebt und auch keine Benachrichtigung anzeigt. Die Smartphone-Link-App bekommt dies nicht mit, weshalb darin die Nachricht immer noch erscheint.

So prüfen Sies: Öffnen Sie auf dem Smartphone Ihre SMS-App (heisst oft schlicht Messages). Tippen Sie darin (oben links) aufs Hamburger-Symbol. Gehen Sie hier zu Als Spam markiert und blockiert. Hier dürften Sie die Nachricht entdecken. Wir habens auf einem aktuellen Fairphone 4 mit Android 12 ausprobiert. Auf anderen Geräten, die allenfalls nicht Googles eigene Messages-App verwenden, lauten die Befehle oder Menüs manchmal anders.

Hier treffen Sie auf die SMS, die von Googles Messages-App als Spam weggefiltert wurden (und dies zu Recht)

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

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Android Windows 10 SMS Windows 11 Smartphone & Apps Windows & PC
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