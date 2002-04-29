Stromspannung eines Netzteils überprüfen

Hauptstecker:Y- und Diskettenlaufwerk-Stecker sowie die seit ATX 2.03 hinzugekommenen:Jetzt stellen Sie das Multimeter zuerst auf die Volt-Anzeige ein und achten darauf, dass Sie dabei die Volt in einer angemessenen Grösse angezeigt bekommen. In unserem Beispiel ist die gebräuchliche Anzeige mit "20" getroffen:[6m]Nun nehmen Sie sich jeden Pin einzeln vor. Der rote Messstab des Multimeters kommt jeweils in die spannungsführenden Pins, der schwarze bleibt immer in einem Masse-Pin. Lesen Sie jetzt die Werte ab und notieren diese. Hier ein kleines Beispiel: Wir messen den Pin 11 (+3,3VDC/sense) und erhalten vom Multimeter eine Spannung von 3,37 Volt angezeigt:[7m]Sie werden wohl kaum immer den exakten Wert erhalten (3,3 Volt). Es gibt aber einen Spielraum, innerhalb dem die Spannung variieren darf. Dieser Pin ist laut der unten ersichtlichen Spannungstoleranz-Tabelle in Ordnung. Sie können diese Grenzwerte hier ablesen:[8m]Haben Sie nun ein Netzteil, das nicht in einen dieser Werte passt, so ist dies mit grosser Wahrscheinlichkeit der Grund, warum Ihr PC nicht mitmacht. Nach diesem Test besitzen Sie also genügend Wissen, ob Ihr Netztteil grundsätzlich fehlerfrei arbeitet. Haben Sie laut dem hier vorgeschlagenen Vorgehen ein korrekt funktionierendes Netzteil, aber weiter Stabilitätsprobleme mit dem PC, so können Sie davon ausgehen, dass der Fehler nicht beim Netzteil zu suchen ist.

Achtung: Das Messen der Volt-Spannungen eines Netzteils sagt nur über das verwendete Netzteil etwas aus. Das heisst, es kann sein, dass die Werte des Netzteils völlig in Ordnung sind, das Netzteil für Ihren Prozessor und die Grafikkarte aber trotzdem nicht ausreicht. Als "krases" Beispiel wäre ein ATX-Netzteil mit 250 Watt Leistung, einer Geforce 4-Grafikkarte und einem schnellen Athlon-Prozessor. Das kann nicht funktionieren, da muss mehr Power ran. Allerdings wird wohl kein Händler auf die Idee kommen, Ihnen ein solch unterdimensioniertes Netzteil anzudrehen... Was Sie mit diesem Test bei einem von der Leistung her ausreichend dimensonierten Netzteil aber sagen können, ist, ob Stabilitätsprobleme auf zu niedere oder zu hohe Spannungen im Netzteil zurückzuführen sind.