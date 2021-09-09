SwissID, SuisseID und E-ID – was bedeuten diese Begriffe eigentlich?

In Ihrem SwissID-Konto können Sie individuell definieren, welcher Onlinedienst was über Sie erfährt, beispielsweise Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder persönliche Angaben wie Ihre Adresse. Der Dienst bietet ein Login-Verfahren mit Zwei-Faktor-Authentifizierung über SMS oder Mobile ID.

In einem zweiten Schritt können Sie – wenn Sie dies möchten – eine geprüfte Identität hinterlegen (siehe nächste Seite).

Im September 2021 haben laut Webseite bereits 1,9 Millionen Nutzerinnen und Nutzer eine SwissID. Mittlerweile nutzten immer mehr Schweizer Dienstleister die SwissID, beispielsweise die Post, die SBB, das Zurich Film Festival, Versicherungen wie die Mobiliar und CSS; Banken wie die St. Galler Kantonalbank; Behörden wie der Kanton Graubünden, Kanton Wallis oder Zug sowie Medien wie der Blick oder Beobachter.

SwissSign wurde ursprünglich 2001 als SwissSign AG gegründet, seit 2017 ist es ein Joint Venture von Post und SBB, seit 2018 die SwissSign Group AG mit staatsnaher Trägerschaft. Ausserdem sind Krankenkassen wie Axa, CSS, Helvetia, Mobiliar oder Swica dabei.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie Sie die SwissID-Identitätsprüfung durchführen.

SwissID-Identitätsprüfung: So funktionierts

Eine geprüfte Identität hat den Vorteil, dass man SwissID bei Onlinegeschäften einsetzen kann, die einen elektronischen Identitätsnachweis erfordern. Dies ist allerdings nicht zwingend.

Mit der SwissID-App ist die Identitäts-Prüfung kostenlos. 2021 kann man übrigens in der App auch direkt einen Betreibungsregisterauszug bestellen oder den Signaturservice nutzen.

Sie können die Identitätsprüfung grundsätzlich aber auch via Postschalter, Gemeinde-/Stadtverwaltung oder per App durchführen. Es sind aktuell allerdings nur drei Identifikationsstellen auf der Webseite gelistet. Und es muss ein Termin gebucht werden. Über diesen Link finden Sie die Identifikationsstellen in Ihrer Region.

SwissID-App: So funktionierts

Update 09.09.21: Mit der SwissID-App (Android, iOS) ist die Prüfung kostenlos. Zu Beginn war nur eine iPhone-Version verfügbar, mittlerweile kann dies auch mit Android-Smartphones durchgeführt werden.

Sie laden die App herunter, melden sich mit dem SwissID-Login an und folgen den Schritten in der App. Das Prozedere unter Android ist detailliert in diesem Tipp erklärt.

Wie Sie Ihre Identität mit der iPhone-App prüfen lassen, haben wir in diesem Tipp beschrieben (Achtung, Stand 2019).