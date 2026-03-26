26. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.
Top 5
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 12
In der Kalenderwoche 12 vom 16. bis zum 22. März 2026 standen die Artikel «Fotos gratis bearbeiten» und «Auf der Überholspur mit Elektroautos» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 12 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 16. bis zum 22. März 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Auf der Überholspur mit Elektroautos
Rang 3
Im Test – Logitech Lightspeed G325
Rang 4
Alles für die Gesundheit auf der Apple Watch
Rang 5
Europäisches Jolla Phone wird bald Realität
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In der Kalenderwoche 12 hatte dieses Video die meisten Aufrufe:
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