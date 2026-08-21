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Patrick Hediger
21. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 33

In der Kalenderwoche 33 vom 10. bis zum 16. August 2026 standen die Artikel «Outlook-Alternativen» und «Erinnerungen an gute alte Zeiten vom Norton Commander» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
© PCtipp

Die Kalenderwoche 33 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 10. bis zum 16. August 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Outlook-Alternativen

Rang 2

Erinnerungen an gute alte Zeiten vom Norton Commander

Rang 3

Swisscom Produkte neu auch bei MediaMarkt

Rang 4

Smartphones: Google zeigt die Pixel-11-Serie mit vier Modellen

Rang 5

Rundum smart

PCtipp YouTube-Kanal

Dieses Video hatte in der Kalenderwoche 33 die meisten Abrufe:

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