21. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 33
In der Kalenderwoche 33 vom 10. bis zum 16. August 2026 standen die Artikel «Outlook-Alternativen» und «Erinnerungen an gute alte Zeiten vom Norton Commander» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 33 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 10. bis zum 16. August 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Erinnerungen an gute alte Zeiten vom Norton Commander
Rang 3
Swisscom Produkte neu auch bei MediaMarkt
Rang 4
Smartphones: Google zeigt die Pixel-11-Serie mit vier Modellen
Rang 5
PCtipp YouTube-Kanal
Dieses Video hatte in der Kalenderwoche 33 die meisten Abrufe:
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