Samsung Smart Hub 2013: Tipps & Tricks

Die neueren Samsung-Fernseher sind mit dem «Smart Hub 2013» bestückt. Diese Software kann TV-Programme vorschlagen, Spielfilme verkaufen (Video on Demand) und lässt sich im Funktionsumfang durch Apps erweitern. Uns interessiert Letzteres, denn die folgenden Apps und Tipps verwandeln das banale Sichtgerät ein voll aufgerüstetes Media-Center, das den Titel «Smart» zu recht trägt.

Anmerkung: Ältere Samsung-Geräte lassen sich zum Teil über das «Evolution Kit» aufrüsten. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Apps ohne Ende

Alle Apps, die im Folgenden erwähnt werden, sind entweder ab Werk installiert oder lassen sich direkt im Smart Hub am Fernseher laden. Wechseln Sie dazu in den Bereich «Samsung Apps» (1). Die Kategorie «Empfohlene Apps» (2) kann nicht geändert werden, wohl aber «Eigene Apps» (3). Um weitere Apps zu finden, wählen Sie einen der drei Bereiche am unteren Rand an (4):