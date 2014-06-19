Test: Synology DiskStation DS414

Es könnte also besser nicht sein. Doch die umfassendste Hilfe nützt nichts, wenn es an den Grundlagen fehlt. Begriffe wie «IP-Adresse», «Router» oder «Zugriffsrechte» sollten geläufig sein, damit die Anschaffung nicht im Frust endet. Das klingt nach bescheidenen Anforderungen, und tatsächlich ist die Sache halb so wild. Es soll einfach erwähnt werden, dass ein NAS andere Anforderungen an das Wissen und vor allem an das Engagement des Benutzers stellt, als ein Drucker. Doch die meisten Interessierten werden mit der Installation problemlos klarkommen.

Der Erfolg ist ausserdem fast schon garantiert, wenn Sie sich als Einsteiger an die folgenden Tipps halten:

1. Halten Sie den Ball flach – wenigstens am Anfang

Richten Sie den Synology-NAS ein, legen Sie die gewünschten Benutzer an und belassen Sie es am ersten Tag dabei. Spielen Sie mit den Zugriffsrechten und der Benutzerverwaltung, bis Sie ein Gefühl für die Materie entwickelt haben.

2. Erfüllen Sie alle Wünsche, aber schön der Reihe nach

Nehmen Sie sich anschliessend weitere Themen vor, aber nie mehr als eines aufs Mal. Vielleicht steht der Medienserver weit oben auf der Wunschliste. Laden Sie das Paket «Medienserver» herunter und widmen Sie sich der Aufgabe, die perfekte Streaming-Anlage einzurichten – für das iPad, den Fernseher, die Xbox oder was auch immer. Erst danach wird die nächste Aufgabe angepackt.

3. Lösen Sie keine Probleme, die Sie nicht haben

Trunken von den Möglichkeiten, sollte abgewogen werden, wo wirklich Handlungsbedarf besteht. Vielleicht ist die Einrichtung der eigenen Cloud sinnvoll. Vielleicht erfüllt jedoch das bestehende Dropbox-Konto seinen Zweck auf eine perfekte, unproblematische Weise. Einem eigenen E-Mail-Server auf der DS414 steht ebenfalls nichts im Weg – ob dieser jedoch schneller, zuverlässiger und besser funktioniert als der bestehende iCloud- oder Gmail-Account, darf bezweifelt werden. Kurz, nutzen Sie ein Paket der DiskStation nur, wenn dafür ein echter Bedarf vorhanden ist.

4. Spielen und Lernen

Das exakte Gegenteil von Tipp 3. Wenn alles zur vollsten Zufriedenheit funktioniert, verwenden Sie den NAS als Schulpferd und lernen Sie dazu. Richten Sie einen Cloud-Dienst für die Familie ein. Erstellen Sie auf dem NAS einen eigenen WordPress-Blog und wenn er gefällt, lassen Sie ihn auf die Öffentlichkeit los. Dazu könnten Sie eine eigene Domain buchen und diese bei einem DNS-Dienst wie dyn.com registrieren. Zugegeben, das ist bereits starker Tobak – doch der Mensch wächst bekanntlich an seiner Aufgabe.

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Kaufempfehlung und Fazit

Unter dem Strich

Die Synology DS414 erfüllt jeden noch so ausgefallenen Wunsch. Die Bedienung über den DSM 5.0 ist eine Freude. Die ausgeklügelte Software bietet alles, was es für «seriöse» Anliegen braucht, etwa eine solide Datensicherung mit Netz und doppeltem Boden. Gleichzeitig wird die Spassfraktion bedient, die alle Medien auf dem Tablet und dem Fernseher abrufen möchte. Die Einrichtung des Geräts läuft absolut schmerzfrei ab, wenn einige wenige Grundkenntnisse vorhanden sind.

Die maximale Speicherkapazität von 16 TB reicht für üppige Filmsammlungen und geschäftliche Daten, selbst wenn netto «nur» etwa 11 TB übrigbleiben. Ausserdem kann das Gerät jederzeit nachträglich aufgerüstet werden – sei es, weil der Platz zu eng geworden ist oder weil die Festplatten nach einiger Zeit vorbeugend ausgetauscht werden.

Wer weniger Speicher benötigt, kann zu einem günstigeren Modell greifen. Allerdings sind die Unterschiede nicht gross genug, um das Risiko einzugehen, bereits nach ein paar Monaten die Festplatten tauschen zu müssen. Gerade Filmfans sollten im Zweifelsfall zum grösseren Modell greifen.

Unser Gerät von brack.ch kostet in der 4x4-TB-Konfiguration 1399 Franken. Die 12-TB-Variante gibt es für 1169 Franken, jene mit 8 TB für 1029 Franken. Das leere Gehäuse ist für 519 Franken erhältlich und kann mit anderen Festplatten bestückt werden. Allerdings haben eigene, schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit gezeigt, dass es dabei zu gravierenden Problemen mit der Kompatibilität kommen kann. Wer auf der sicheren Seite bleiben will, bestellt den NAS fertig bestückt und eingerichtet.

Fazit: An der Synology DS414 gibt es nichts zu rütteln und zu meckern. Ausserdem macht der Umgang mit ihr nicht nur Spass, sondern vermittelt auch das angenehme Gefühl schier endloser Reserven. Wer das Thema «Speicher» für die nächsten Jahre abhaken möchte, kann mit dieser Lösung nichts falsch machen.