5 Tipps, um kostenlos Fotos mit der Familie zu teilen

Die Temperaturen sind noch immer sommerlich, die Familie kommt vermehrt zusammen. Irgendjemand fotografiert immer das gesellige Beisamensein. Vorbei sind die Zeiten (hoffentlich), als der Onkel in den Tagen danach eine CD mit Fotos brannte und sie per Post verschickte. Heutzutage können Sie noch während des Familien-Festes via Messenger oder Cloud die eingefangenen Familienmomente teilen.

(Dieser Artikel erschien erstmals im Jahr 2020 und wurde am 22.08.22 aktualisiert und ergänzt.)

Tipp 1: Für Cloud-Freudige

Swisscom myCloud

Wer beim Wort Cloud (Deutsch «Wolke») nicht innerlich zusammenzuckt und die Vorteile eines Cloud-Dienstes schätzt, dem bieten diese Optionen eine bequeme Möglichkeit, Fotos zu teilen. Besorgen Sie sich einen der vielen kostenlosen Cloud-Speicher-Dienste (wenn Sie nicht bereits einen haben) und schicken Sie Ihre Fotos direkt dorthin.

MyCloud ist der Schweizer Online-Speicherdienst der Swisscom. Für die Nutzung ist eine (kostenlose) Registrierung erforderlich (Swisscom-Login). Aus diesen Konten können einzelne Bilder, Alben oder auch Ordner via Link mit anderen Personen geteilt werden.