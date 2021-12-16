3ATM, IP68 und Co.: Was bedeuten diese Angaben?

Wer sich eine schöne Smartwatch kauft und sie intensiv nutzt, der möchte sie nicht immer zum Duschen oder Baden ausziehen. Hersteller von Fitnesstrackern, Smartwatches und Smartphones stellen den Schutz meist sehr positiv dar. Oft steht in den Produktspezifikationen «wasserdicht». Manchmal wird der «ATM»-Standard erwähnt, bei aktuellen Smartphones meist auch «IP». Doch, was heisst das konkret?

Grundsätzlich muss gesagt werden: «wassergeschützt» (water resistant) ist nicht gleich «wasserdicht» (waterproof). Wasserdicht bedeutet, dass ein Produkt das Eindringen von Wasser bis zu einem gewissen Grad verhindern kann, aber nicht vollständig. Smartphones und Smartwatches können im Wasser nur begrenzt «überleben». Hier finden Sie die wichtigsten Erläuterungen zur Wasserdichtigkeit.

IP-Schutzart

Die aktuellen Smartphones sind in der Regel nach dem IP-Standard zertifiziert. IP steht für International Protection oder auch Ingress Protection (Schutz vor Eindringen).

Die Schutzart beschreibt einerseits die Eignung elektrischer Betriebsmittel wie Geräte, Leuchten oder Installationsmaterial für verschiedene Umgebungsbedingungen.